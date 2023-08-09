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NVIDIA представила самый быстрый суперчип

Источник:
Sibnet.ru
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графический процессор GH200
Фото: © NVIDIA

Корпорация NVIDIA представила графический процессор GH200. Он создан для ускоренных вычислений, генеративного искусственного интеллекта и способен переосмыслить понятие вычислительной мощи.

На презентации представители NVIDIA рассказали, что чип GH200 получил имя Grace Hopper. Процессор станет основой серверной платформы, объединяющей 144 ядра Arm Neoverse и внушительные 282 ГБ памяти HBM3e. Это позволит обрабатывать огромные объемы данных и проводить сложные вычисления с невиданной прежде эффективностью.

По сравнению с аналогами GH200 предоставляет потрясающую пропускную способность, в три раза превышающую текущие решения. В то же время, объем памяти GH200 увеличен в 3,5 раза по сравнению с предыдущими поколениями, что обеспечивает беспрецедентное хранение и доступ к данным.

Гибкость и масштабируемость платформы обеспечивается технологией NVIDIA NVLink, позволяющей эффективно масштабировать ресурсы системы для максимальной производительности.

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Чип можно применять в широком спектре областей, включая обучение больших языковых моделей, генеративных ИИ и управлении векторными базами данных. Процессор позволит сократить время глубокого обучения искусственного интеллекта, создавая более точные и мощные модели.

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Топ комментариев

mosquito__2010

"Там, где НАТО — там нет войны" - особенно когда Югославию бомбили. Шизофреники у власти Украины это...

GammiPluh

Он вообще много чего обещает, еще ни одного обещания не сдержал

nicollaich

У нас свобода слова. Они сегодня не хочут-с

pepelmetal

Каждое новое заявление ставит под сомнение его умственные способности!