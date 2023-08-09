НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Германия купила у Бельгии старые танки для Украины

Источник:
РИА Новости
252 4

Немецкий концерн Rheinmetall купил у Бельгии несколько десятков старых танков Leopard 1, чтобы передать их Вооруженным силам Украины (ВСУ), пишут европейские СМИ.

Rheinmetall готовит очередную партию танков для передачи на Украину. С этой целью компания приобрела 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems, приводит РИА Новости материал газеты Handelsblatt.

Из 50 танков концерн намеревается поставить 30 на Украину, уточняется в статье. Изначально Rheinmetall намеревался приобрести их у Швейцарии. Но швейцарские власти, ссылаясь на нейтралитет страны, отказались от этого предложения.

Leopard 1 — основной боевой танк, выпускавшийся в Германии в 1965-1984 годах, до середины 1980-х годов состоял на вооружении бундесвера, а также армий Нидерландов, Бельгии, Норвегии, Дании, Австралии и Италии.

Тема: Военная операция на Украине
Зеленский назвал вступление Украины в НАТО благом для России
Минобороны отбило атаку беспилотников на Москву
Первому Герою России с Алтая подарили авто и коня
США одобрили поставку Украине первой партии танков Abrams
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия назвала условия завершения конфликта на Украине
Аналитик ЦРУ предсказал ликвидацию Зеленского
Ипотека с низким первым взносом станет невыгодной
Раненые украинские солдаты раскрыли «жуткую правду» о фронте
Обсуждение (4)
Картина дня
Зеленский назвал вступление Украины в НАТО благом для России
Путин заявил о рекордных объемах жилищного строительства
Россияне накопили наличных на 16 триллионов рублей
Эксперт предупредил о резком скачке цен на суши и роллы
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

GammiPluh

Он вообще много чего обещает, еще ни одного обещания не сдержал

mosquito__2010

"Там, где НАТО — там нет войны" - особенно когда Югославию бомбили. Шизофреники у власти Украины это...

SEREGALG

блин че он такое сильное употребляет ??? не кто не в курсе?

pepelmetal

Каждое новое заявление ставит под сомнение его умственные способности!