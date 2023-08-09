Германия купила у Бельгии старые танки для Украины

Немецкий концерн Rheinmetall купил у Бельгии несколько десятков старых танков Leopard 1, чтобы передать их Вооруженным силам Украины (ВСУ), пишут европейские СМИ.

Rheinmetall готовит очередную партию танков для передачи на Украину. С этой целью компания приобрела 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems, приводит РИА Новости материал газеты Handelsblatt.

Из 50 танков концерн намеревается поставить 30 на Украину, уточняется в статье. Изначально Rheinmetall намеревался приобрести их у Швейцарии. Но швейцарские власти, ссылаясь на нейтралитет страны, отказались от этого предложения.

Leopard 1 — основной боевой танк, выпускавшийся в Германии в 1965-1984 годах, до середины 1980-х годов состоял на вооружении бундесвера, а также армий Нидерландов, Бельгии, Норвегии, Дании, Австралии и Италии.