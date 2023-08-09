НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Эксперт предупредил о резком скачке цен на суши и роллы

Источник:
Sibnet.ru
395 6

Цены на суши и роллы могут вырасти на 25% из-за падения рубля, сообщил омбудсмен в сфере ресторанного питания Сергей Миронов.

«Подорожание уже происходит. Оно может составить минимум 25%. Так происходит из-за повышения курса доллара. Почти все, с чем работает "японка" — импорт: рис, нори, лосось, рыба, почти вся», — цитирует РИА Новости Миронова.

В комментарии «Коммерсанту» омбудсмен сказал, что отечественные производители рыбы решили не демпинговать и тоже стали повышать цены на продукцию.

«Сначала будет отток потребителей из-за повышения цены — потом они вернутся. Альтернативы нет», — предположил Миронов.

Еще по теме
Мясо индейки подскочит в цене
Производитель Jacobs выведет из России европейские бренды
Производство муки из сверчков запустят в Новосибирске
Взрывной рост: повышение пошлин изменит рынок вина
смотреть все
Экономика #Продукты #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия назвала условия завершения конфликта на Украине
Аналитик ЦРУ предсказал ликвидацию Зеленского
Ипотека с низким первым взносом станет невыгодной
Раненые украинские солдаты раскрыли «жуткую правду» о фронте
Обсуждение (6)
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

GammiPluh

Он вообще много чего обещает, еще ни одного обещания не сдержал

mosquito__2010

"Там, где НАТО — там нет войны" - особенно когда Югославию бомбили. Шизофреники у власти Украины это...

SEREGALG

блин че он такое сильное употребляет ??? не кто не в курсе?

pepelmetal

Каждое новое заявление ставит под сомнение его умственные способности!