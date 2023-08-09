Эксперт предупредил о резком скачке цен на суши и роллы

Цены на суши и роллы могут вырасти на 25% из-за падения рубля, сообщил омбудсмен в сфере ресторанного питания Сергей Миронов.

«Подорожание уже происходит. Оно может составить минимум 25%. Так происходит из-за повышения курса доллара. Почти все, с чем работает "японка" — импорт: рис, нори, лосось, рыба, почти вся», — цитирует РИА Новости Миронова.

В комментарии «Коммерсанту» омбудсмен сказал, что отечественные производители рыбы решили не демпинговать и тоже стали повышать цены на продукцию.

«Сначала будет отток потребителей из-за повышения цены — потом они вернутся. Альтернативы нет», — предположил Миронов.