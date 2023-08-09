НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Собчак опозорила Стрелец за перепутанный голос умершего Володарского

Источник:
Sibnet.ru
389 0
Фото: КАНАЛ-16. Телевидение Сарова / CC BY 3.0

Смерть Леонида Володарского, одного из самых популярных дикторов, озвучивавших фильмы 90-х, спровоцировала скандал между интервьюерами Ксенией Собчак и Надежной Стрелец.

Все началось с того, что Стрелец опубликовала в телеграм-канале пост-прощание с Володарским. Она назвала его первым «Гоблином», а потом прикрепила видео с озвучкой другого диктора, вероятно, Андрея Гаврилова.

На это обратила внимание Ксения Собчак и посчитала своим долгом пропесочить коллегу. Она опубликовала скриншоты постов Стрелец и высмеяла ее неграмотность.

«Мастер-класс по тому, как НЕ НАДО выкручиваться из ситуации, когда ты наглядно продемонстрировал, что не очень начитанный и не очень знаешь, о чем вообще пишешь. Скажите этому Эйнштейну в юбке кто-нибудь, что никто и никогда не называл "гоблинскими" переводы Володарского», — написала Собчак.

Еще по теме
Популярная в России Anna Asti решилась на украинскую песню
Лобода отказалась выступать на фестивале с Меладзе и БИ‑2
Собчак проверят на оправдание терроризма за интервью с Паниным
Певице Елке запретили выступать в Пскове из‑за места рождения
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия назвала условия завершения конфликта на Украине
Аналитик ЦРУ предсказал ликвидацию Зеленского
Ипотека с низким первым взносом станет невыгодной
Раненые украинские солдаты раскрыли «жуткую правду» о фронте
Обсуждение (0)
Картина дня
Зеленский назвал вступление Украины в НАТО благом для России
Путин заявил о рекордных объемах жилищного строительства
Россияне накопили наличных на 16 триллионов рублей
Эксперт предупредил о резком скачке цен на суши и роллы
Самое обсуждаемое
64
Песков рассказал, что Россия сделала для недопущения войны
49
Навальному вынесли новый приговор
42
«Бахмутская бойня» для ВСУ продолжилась «приазовской резней»
36
Россию признали пятой экономикой мира
35
Подсчитаны контрнаступательные потери ВСУ