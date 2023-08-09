Собчак опозорила Стрелец за перепутанный голос умершего Володарского

Смерть Леонида Володарского, одного из самых популярных дикторов, озвучивавших фильмы 90-х, спровоцировала скандал между интервьюерами Ксенией Собчак и Надежной Стрелец.

Все началось с того, что Стрелец опубликовала в телеграм-канале пост-прощание с Володарским. Она назвала его первым «Гоблином», а потом прикрепила видео с озвучкой другого диктора, вероятно, Андрея Гаврилова.

На это обратила внимание Ксения Собчак и посчитала своим долгом пропесочить коллегу. Она опубликовала скриншоты постов Стрелец и высмеяла ее неграмотность.

«Мастер-класс по тому, как НЕ НАДО выкручиваться из ситуации, когда ты наглядно продемонстрировал, что не очень начитанный и не очень знаешь, о чем вообще пишешь. Скажите этому Эйнштейну в юбке кто-нибудь, что никто и никогда не называл "гоблинскими" переводы Володарского», — написала Собчак.