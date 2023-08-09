НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский назвал вступление Украины в НАТО благом для России

Источник:
Sibnet.ru
854 13

Безопасность России повысится благодаря вступлению Украины в НАТО, так как это позволит не допустить войны, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Там, где НАТО — там нет войны. <...> Россия должна быть благодарна, если Украина будет в НАТО. Именно так. Потому что это безопасность для России, что Украина никогда в будущем не придет на их территорию», — цитирует Зеленского УНИАН.

По его мнению, другие государства, которые вступили в НАТО, сделали это из-за опасения возвращения назад Советского Союза.

Президент России Владимир Путин считает, что вступление Украины в НАТО создаст угрозы для России и при этом не повысит безопасность Киева. Он указывал, что угроза присоединения Украины к альянсу — одна из причин спецоперации в этой стране.

Тема: Военная операция на Украине
Германия купила у Бельгии старые танки для Украины
Минобороны отбило атаку беспилотников на Москву
Первому Герою России с Алтая подарили авто и коня
США одобрили поставку Украине первой партии танков Abrams
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия назвала условия завершения конфликта на Украине
Аналитик ЦРУ предсказал ликвидацию Зеленского
Ипотека с низким первым взносом станет невыгодной
Раненые украинские солдаты раскрыли «жуткую правду» о фронте
Обсуждение (13)
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

GammiPluh

Он вообще много чего обещает, еще ни одного обещания не сдержал

mosquito__2010

"Там, где НАТО — там нет войны" - особенно когда Югославию бомбили. Шизофреники у власти Украины это...

SEREGALG

блин че он такое сильное употребляет ??? не кто не в курсе?

pepelmetal

Каждое новое заявление ставит под сомнение его умственные способности!