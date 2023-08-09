Зеленский назвал вступление Украины в НАТО благом для России

Безопасность России повысится благодаря вступлению Украины в НАТО, так как это позволит не допустить войны, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Там, где НАТО — там нет войны. <...> Россия должна быть благодарна, если Украина будет в НАТО. Именно так. Потому что это безопасность для России, что Украина никогда в будущем не придет на их территорию», — цитирует Зеленского УНИАН.

По его мнению, другие государства, которые вступили в НАТО, сделали это из-за опасения возвращения назад Советского Союза.

Президент России Владимир Путин считает, что вступление Украины в НАТО создаст угрозы для России и при этом не повысит безопасность Киева. Он указывал, что угроза присоединения Украины к альянсу — одна из причин спецоперации в этой стране.