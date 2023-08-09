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Банк России связал скачок цен с «колебаниями рубля»

Источник:
«Известия»
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Банк России зафиксировал высокий недельный прирост цен и связал это с ослаблением российской валюты, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

«Сейчас мы видим высокие недельные приросты цен. И это во многом связано с колебанием курса. Но не менее значимым является и активный рост внутреннего спроса в последние месяцы», — сказал Заботкин в интервью «Известиям».

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Он отметил, что скорость переноса курса в цены зависит от товарной группы, например, по плодоовощной продукции снижение импорта произойдет быстрее, поскольку она скоропортящаяся, по электронике это будет больше растянуто во времени.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ослабление рубля — значимый фактор для роста цен, но сейчас не ключевой: главный фактор — это превышение спроса над предложением.

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Экономика #Деньги #Торговля
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