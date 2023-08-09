Дорогие иномарки Блиновской арестовали за долги

Обвиненная в неуплате налогов блогер Елена Блиновская задолжала государству больше 900 миллионов рублей, пока идет расследование уголовного дела, у нее арестовали дорогие авто и некоторую другую технику.

В рамках уголовного дела были арестованы автомобили Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler Unlimited, Mitsubishi Outlander, сообщила ТАСС пресс-секретарь районного суда Лела Кокая.

Также арест наложен на мотоцикл марки Harley Davidson, снегоболотоход, моторную лодку, гидроцикл и семь прицепов к легковым автомобилям.

Помимо этого, суд по просьбе следствия наложил обеспечительные меры на 12 счетов в пяти разных банках: «Тинькофф», Сбербанке, ВТБ, Совкомбанке, Промсвязьбанке.

Елена Блиновская и ее супруг обвиняются по статьям в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере. Ее задержали в мае, когда она пыталась покинуть страну. Сейчас блогер находится под домашним арестом.