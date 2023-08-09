Путин заявил о рекордных объемах жилищного строительства

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что объем ввода жилья в стране достиг рекордного показателя — 102,7 миллиона квадратных метров.

Строительная отрасль — очень крупный такой мультипликатор для всей экономики и демонстрирует очень хорошие показатели, отметил Путин.

«Достаточно сказать, что жилья мы столько вообще никогда не строили. Это самый большой, самый лучший показатель, вы знаете это лучше, чем кто-либо, за всю историю России — 102,7 миллиона квадратных метров. Это здорово! Просто очень хороший показатель!» — сказал президент.

По словам Путина, строительный комплекс дает порядка 5% ВВП в общую «копилку» развития страны, а вместе с жилищно-коммунальным комплексом — это почти 13%.