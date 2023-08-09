Microsoft добавила в Excel новую функцию «Устаревшее форматирование». Она позволяет пользователям более наглядно видеть и контролировать устаревшие данные в таблицах.

Режим ручного вычисления, введенный в этом обновлении, дает пользователям возможность временно приостановить вычисления в таблице. То есть значения в некоторых ячейках могут оставаться устаревшими до тех пор, пока не будут пересчитаны, сообщается в блоге Microsoft.

Опция поможет более точно управлять данными и избегать ошибок, связанных с устаревшими значениями. До этого обновления у пользователей не было возможности визуально определить, какие ячейки содержат устаревшие данные.

Новая функция включена в Excel по умолчанию, что позволяет сразу воспользоваться преимуществами устаревшего форматирования. При желании, ее можно отключить в настройках.