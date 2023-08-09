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YouTube отключит рекомендации некоторым пользователям

Источник:
Sibnet.ru
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YouTube больше не будет показывать рекомендуемые видеоролики на домашней странице и в роликах пользователям, полностью отключившим историю просмотров.

Изменение связано с тем, что рекомендации к видео ранее базировались на данных истории просмотров, чтобы предоставлять контент, считающийся релевантным для пользователя, сообщается на странице поддержки видеохостинга.

Теперь же, при отключенной истории просмотров, пользователи будут сталкиваться с практически пустой домашней страницей, на которой будет размещена только панель поиска и боковое меню.

Изменение внедряется с целью предоставить пользователям более ясное представление о том, какие функции YouTube зависят от их истории просмотров. Это также должно облегчить пользователям поиск и просмотр подписок и тематических вкладок.

Домашняя лента будет выглядеть иначе — без рекомендованных видеороликов, что облегчит поиск и сосредоточит внимание на подписках и интересующих темах. Нововведение планируют внедрять постепенно, в течение нескольких месяцев.

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Топ комментариев

GammiPluh

Он вообще много чего обещает, еще ни одного обещания не сдержал

mosquito__2010

"Там, где НАТО — там нет войны" - особенно когда Югославию бомбили. Шизофреники у власти Украины это...

SEREGALG

блин че он такое сильное употребляет ??? не кто не в курсе?

pepelmetal

Каждое новое заявление ставит под сомнение его умственные способности!