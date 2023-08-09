YouTube отключит рекомендации некоторым пользователям

YouTube больше не будет показывать рекомендуемые видеоролики на домашней странице и в роликах пользователям, полностью отключившим историю просмотров.

Изменение связано с тем, что рекомендации к видео ранее базировались на данных истории просмотров, чтобы предоставлять контент, считающийся релевантным для пользователя, сообщается на странице поддержки видеохостинга.

Теперь же, при отключенной истории просмотров, пользователи будут сталкиваться с практически пустой домашней страницей, на которой будет размещена только панель поиска и боковое меню.

Изменение внедряется с целью предоставить пользователям более ясное представление о том, какие функции YouTube зависят от их истории просмотров. Это также должно облегчить пользователям поиск и просмотр подписок и тематических вкладок.

Домашняя лента будет выглядеть иначе — без рекомендованных видеороликов, что облегчит поиск и сосредоточит внимание на подписках и интересующих темах. Нововведение планируют внедрять постепенно, в течение нескольких месяцев.