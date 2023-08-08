НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Умер переводчик и писатель Леонид Володарский

Источник:
Sibnet.ru
270 0

Переводчик, писатель и ведущий радиостанции «Говорит Москва» Леонид Володарский умер на 74-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом радиостанции сообщили его родственники.

«Мы скорбим и с болью в сердце прощаемся с этим великим и творческим человеком, известным не только как советский и российский переводчик, как писатель, педагог и радиоведущий, но и как хороший друг», — говорится в сообщении телеграм-канала радиостанции.

Володарский окончил Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Он свободно владел английским, французским, испанским и итальянским языками, причем английский выучил еще в четыре года.

Известность он приобрел как синхронный переводчик многих иностранных фильмов — в первую очередь, благодаря своему характерному голосу и гнусавым интонациям. По оценкам самого Володарского, за тридцать лет он перевел более 5 тысяч картин, причем с первого раза.

Еще по теме
Кончаловский закончил съемки сериала про Октябрьскую революцию
Игру «Монополия» превратят в фильм
Баба Яга спасла российский прокат
Фильм «Дыхание» о пандемии ковида вышел в Wink
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия назвала условия завершения конфликта на Украине
Представлен «Москвич 6»: как выглядит и сколько стоит
Аналитик ЦРУ предсказал ликвидацию Зеленского
Ипотека с низким первым взносом станет невыгодной
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Топ комментариев

smallville

Да кому эта лошадь нужна? И Меладзе не лучше..двуличный человек

GammiPluh

Он вообще много чего обещает, еще ни одного обещания не сдержал

SEREGALG

блин че он такое сильное употребляет ??? не кто не в курсе?

Asd10

Кто такая Лабуда?? Что то типа Бледанс штоле?? Не. Не слышал...