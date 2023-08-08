Умер переводчик и писатель Леонид Володарский

Переводчик, писатель и ведущий радиостанции «Говорит Москва» Леонид Володарский умер на 74-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом радиостанции сообщили его родственники.

«Мы скорбим и с болью в сердце прощаемся с этим великим и творческим человеком, известным не только как советский и российский переводчик, как писатель, педагог и радиоведущий, но и как хороший друг», — говорится в сообщении телеграм-канала радиостанции.

Володарский окончил Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Он свободно владел английским, французским, испанским и итальянским языками, причем английский выучил еще в четыре года.

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Известность он приобрел как синхронный переводчик многих иностранных фильмов — в первую очередь, благодаря своему характерному голосу и гнусавым интонациям. По оценкам самого Володарского, за тридцать лет он перевел более 5 тысяч картин, причем с первого раза.