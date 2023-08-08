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Экс-глава МИД Австрии поселилась в Рязанской области

Источник:
Vidsboku
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Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль переехала в Рязанскую область, 60-летняя женщина снимает дом в селе Петрушово.

«Было непросто приехать сюда, но я стараюсь найти свой путь, хотя это нелегко. Здесь мне нравится, в этой деревне очень мило. Я приступила к работе, продолжаю преподавание и обучение, пишу свои книги, учу язык», — рассказала бывший министр в интервью Vidsboku.

По ее словам, у нее были контакты людей, которые помогли ей найти жилье. Ранее она анонсировала выход своей новой книги осенью этого года, которая будет посвящена нынешней ситуации в Европе.

В России экс-главу австрийского МИДа пригласили преподавать юриспруденцию, рынки нефти и рынки газа в Геополитическую обсерваторию по ключевым проблемам развития России, созданную при Санкт-Петербургском государственном университете.

Отвечая на вопрос о поддержании связей с российским президентом Владимиром Путиным, Кнайсль заявила, что в последний раз виделась с ним в 2019 году. Годом ранее российский лидер появился на ее свадьбе с Вольфгангом Майлингером и станцевал с невестой.

Кнайсль возглавляла МИД Австрии в 2017–2019 годах при канцлере Себастьяне Курце. В начале июля прошлого года бывший министр сообщила журналистам, что покинула Австрию из-за угроз расправы.

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