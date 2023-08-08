Как правильно выбирать путевку в лагерь для ребенка

При выборе путевки в лагерь для ребенка родителям необходимо до отъезда решить вопросы безопасности, дополнительных расходов и обеспечения связью. Соответствующие рекомендации на своем сайте опубликовала Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Эксперты напомнили, что приобретение путевки в детский лагерь, как и любого тура, должно оформляться договором. При этом самого факта подписания договора недостаточно. Документ должен содержать существенные условия, перечисленные в отраслевом законе.

«Надо понимать, что отсутствие в договоре существенных условий может стать причиной признания его и сделки по покупке тура ничтожным в суде», — отметила руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова.

Доверить организацию досуга следует компании, которая готова сообщить о себе все необходимые сведения и зафиксировать такую информацию в договорах. При этом рекомендуется начать знакомство с лагерем с разговора о безопасности.

О чем разузнать заранее

В частности, необходимо уточнить, какие меры предпринимаются для обеспечения безопасности детей в лагере. Сюда входит наличие медицинского персонала, наличие системы безопасности и контроля доступа, опыт и квалификация сотрудников, работающих с детьми.

Также нужно поинтересоваться у организаторов, какие дополнительные расходы ждут семью: какие экскурсии и дополнительные занятия по какой стоимости будут предлагаться юным отдыхающим, можно ли оплатить их заранее.

«Следует учесть, есть ли в объекте размещения депозит, необходимо ли оплачивать туристический сбор и существуют ли иные платежи, которые взимаются с отдыхающих уже на месте», – порекомендовали специалисты.