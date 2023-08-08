Россияне устроили распродажу валюты

Россияне на фоне ослабления рубля в июле продали иностранную валюту на 44,4 миллиарда рублей, следует из обзора рисков финансовых рынков Центробанка.

Давление на курс рубля продолжают оказывать снизившееся сальдо внешней торговли и невысокие объемы продаж валютной выручки экспортерами, которые сократились до 6,9 миллиарда долларов США, указывается в документе.

Население на фоне ослабления рубля, курс которого превысил 90 рублей за доллар США, перешло к нетто-продажам иностранной валюты на биржевом рынке и через крупнейшие банки, отметил регулятор.

Крупнейшими продавцами валюты на рынке оставались системно значимые кредитные организации как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров. При этом объем реализованной валюты резко вырос и составил 528 миллиардов рублей.

Нетто-покупателями валюты на бирже были менее крупные банки, приобретавшие валюту для импортеров и иных клиентов для осуществления ими международных переводов. Объемы нетто-покупок данных кредитных организаций составили 524 миллиарда рублей.