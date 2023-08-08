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Россияне устроили распродажу валюты

Источник:
Центробанк
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Россияне на фоне ослабления рубля в июле продали иностранную валюту на 44,4 миллиарда рублей, следует из обзора рисков финансовых рынков Центробанка.

Давление на курс рубля продолжают оказывать снизившееся сальдо внешней торговли и невысокие объемы продаж валютной выручки экспортерами, которые сократились до 6,9 миллиарда долларов США, указывается в документе.

Население на фоне ослабления рубля, курс которого превысил 90 рублей за доллар США, перешло к нетто-продажам иностранной валюты на биржевом рынке и через крупнейшие банки, отметил регулятор.

Крупнейшими продавцами валюты на рынке оставались системно значимые кредитные организации как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров. При этом объем реализованной валюты резко вырос и составил 528 миллиардов рублей.

Нетто-покупателями валюты на бирже были менее крупные банки, приобретавшие валюту для импортеров и иных клиентов для осуществления ими международных переводов. Объемы нетто-покупок данных кредитных организаций составили 524 миллиарда рублей.

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Топ комментариев

smallville

Да кому эта лошадь нужна? И Меладзе не лучше..двуличный человек

GammiPluh

Он вообще много чего обещает, еще ни одного обещания не сдержал

SEREGALG

блин че он такое сильное употребляет ??? не кто не в курсе?

Asd10

Кто такая Лабуда?? Что то типа Бледанс штоле?? Не. Не слышал...