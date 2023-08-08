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«Яндекс» представил «ТВ Станцию»

Источник:
Sibnet.ru
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«Яндекс» представил новые телевизоры под собственной торговой маркой: «ТВ Станция» и «ТВ Станция Про». Они объединяют в себе возможности колонки «Яндекс Станция» и умных телевизоров.

«ТВ Станция» и «ТВ Станция Про» функционируют на базе операционной системы «Яндекс ТВ». Аппаратной основой новинок стал мощный четырехъядерный процессор, обеспечивающий плавное изображение видео формата Ultra HD (4K).

Телевизоры оснащаются матовыми QLED-панелями с антибликовым покрытием и частотой обновления 60 Гц. При этом толщина устройств — всего 3,7 сантиметра, за счет чего их удобно крепить вплотную к стене.

Поддержка технологии HDR делает транслируемое изображение более реалистичным, а технология динамической компенсации движения изображения MEMC способствует увеличению кадровой частоты.

Одна из особенностей новых телевизоров «Яндекса» заключается в поддержке технологии локального затемнения Local Dimming. Она делает темные сцены более контрастными и эффектными, что важно при просмотре фильмов.

Еще одна особенность — поддержка голосового управления. Пользователи могут голосом переключать каналы, изменять громкость, искать фильмы и сериалы, добавлять субтитры. При этом взаимодействие возможно при выключенном экране телевизора.

«ТВ Станция», которую «Яндекс» называет базовой моделью новой линейки, представлена моделями с диагональю экрана 43 и 50 дюймов, «ТВ Станция Про» — 55 и 65 дюймов. Доступен предзаказ новинок — так, «ТВ Станция» с диагональю 43 дюйма обойдется в 44 990 рублей.

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Топ комментариев

smallville

Да кому эта лошадь нужна? И Меладзе не лучше..двуличный человек

GammiPluh

Он вообще много чего обещает, еще ни одного обещания не сдержал

SEREGALG

блин че он такое сильное употребляет ??? не кто не в курсе?

Asd10

Кто такая Лабуда?? Что то типа Бледанс штоле?? Не. Не слышал...