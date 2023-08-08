Июль 2023 года стал самым жарким за всю историю наблюдений

Минувший июль стал самым жарким месяцем за 83 года погодных наблюдений, по всему миру была зафиксирована среднемесячная температура 16,95 градуса Цельсия, сообщает европейская служба Copernicus.

В июле 2023 года температура воздуха была на 0,72 градуса Цельсия выше, чем в среднем в том же месяце в период с 1991 по 2020 год. Предыдущий рекорд был зафиксирован в июле 2019 года, когда средняя температура воздуха достигла 16,63 градуса Цельсия.

По оценке европейской службы, текущий год является «третьим самым теплым годом» в истории наблюдений, когда температура поднялась на 0,43 градуса выше средних показателей. Дальнейшее потепление несет катастрофические последствия для людей и для планеты.

Ранее синоптики пояснили, что экстремально высокая температура воздуха в южных регионах России связана с распространением гребня субтропического антициклона из районов Аравийского полуострова, Ирака и Сирии.