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Июль 2023 года стал самым жарким за всю историю наблюдений

Источник:
Sibnet.ru
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Минувший июль стал самым жарким месяцем за 83 года погодных наблюдений, по всему миру была зафиксирована среднемесячная температура 16,95 градуса Цельсия, сообщает европейская служба Copernicus.

В июле 2023 года температура воздуха была на 0,72 градуса Цельсия выше, чем в среднем в том же месяце в период с 1991 по 2020 год. Предыдущий рекорд был зафиксирован в июле 2019 года, когда средняя температура воздуха достигла 16,63 градуса Цельсия.

По оценке европейской службы, текущий год является «третьим самым теплым годом» в истории наблюдений, когда температура поднялась на 0,43 градуса выше средних показателей. Дальнейшее потепление несет катастрофические последствия для людей и для планеты.

Ранее синоптики пояснили, что экстремально высокая температура воздуха в южных регионах России связана с распространением гребня субтропического антициклона из районов Аравийского полуострова, Ирака и Сирии.

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Топ комментариев

smallville

Да кому эта лошадь нужна? И Меладзе не лучше..двуличный человек

GammiPluh

Он вообще много чего обещает, еще ни одного обещания не сдержал

SEREGALG

блин че он такое сильное употребляет ??? не кто не в курсе?

Asd10

Кто такая Лабуда?? Что то типа Бледанс штоле?? Не. Не слышал...