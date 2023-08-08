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Создано приложение для определения зрелости арбуза и дыни

Источник:
«Известия»
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Необычное приложение, позволяющее определять степень зрелости арбуза, дыни, овощей и фруктов, создали в России.

Приложение определять степень зрелости по уровню пропущенного через них сигнала Wi-Fi, пояснил один из разработчиков, ведущий научный сотрудник НИЦ телекоммуникаций Московского физико-технического университета Дмитрий Филонов.

По его словам программа пригодится в тех случаях, когда нужно, не нарушая целостность плода, оценить его качество. Если разрезать арбуз или дыню перед покупкой нельзя, то на помощь придет приложение.

«При созревании фруктов увеличивается содержание сахара в них. Это изменяет диэлектрические свойства внутренней среды плода. Эти свойства влияют на уровень Wi-Fi-сигнала, пропущенного через продукт», — пояснил Филонов.

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Топ комментариев

smallville

Да кому эта лошадь нужна? И Меладзе не лучше..двуличный человек

GammiPluh

Он вообще много чего обещает, еще ни одного обещания не сдержал

Asd10

Кто такая Лабуда?? Что то типа Бледанс штоле?? Не. Не слышал...

SEREGALG

блин че он такое сильное употребляет ??? не кто не в курсе?