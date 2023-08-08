Создано приложение для определения зрелости арбуза и дыни

Необычное приложение, позволяющее определять степень зрелости арбуза, дыни, овощей и фруктов, создали в России.

Приложение определять степень зрелости по уровню пропущенного через них сигнала Wi-Fi, пояснил один из разработчиков, ведущий научный сотрудник НИЦ телекоммуникаций Московского физико-технического университета Дмитрий Филонов.

По его словам программа пригодится в тех случаях, когда нужно, не нарушая целостность плода, оценить его качество. Если разрезать арбуз или дыню перед покупкой нельзя, то на помощь придет приложение.

«При созревании фруктов увеличивается содержание сахара в них. Это изменяет диэлектрические свойства внутренней среды плода. Эти свойства влияют на уровень Wi-Fi-сигнала, пропущенного через продукт», — пояснил Филонов.