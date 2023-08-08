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Помогающая выбрать дистанцию разметка появится на дорогах

Источник:
Sibnet.ru
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Новый тип разметки, помогающей водителю выбрать безопасную дистанцию на автомагистрали, появится на несколько трассах, сообщил Автодор.

Новая горизонтальная разметка будет выглядеть как серия стрелок или галочек (шевронов). Она поможет водителям быстрее и точнее ориентироваться на дороге: видя перед собой два шеврона до впереди идущей машины, водитель будет уверен, что держит необходимую дистанцию.

Безопасная дистанция на дороге составляет половину от разрешенной скорости. Для участков с разрешенной скоростью 110 километров в час — это 55 метров, а там, где скоростной режим достигает 130 километров в час — 65 метров.

Дорожная разметка, помогающая с выбором дистанции
Фото: © Автодор

Экспериментальную разметку нанесут на восьми участках трасс Автодора: два из них находятся в Подмосковье — на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД). Еще четыре — на трассе М-4 «Дон» в Липецкой, Воронежской и Ростовской областях. Также задействованы два участка М-11 «Нева» в Тверской и Ленинградской областях.

Для информирования автомобилистов о том, что они въезжают на участок с разметкой для соблюдения дистанции, установят соответствующие дорожные знаки.

На скоростных трассах нет пересечений с другими дорогами в одном уровне, встречные потоки разделены, поэтому большая часть происходящих ДТП — это попутные столкновения, в том числе из-за несоблюдения дистанции. Нанесение такой разметки на скоростных дорогах должно способствовать снижению аварийности и повышению безопасности движения.

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