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БМП «Манул» получит модуль «Эпоха» с 57‑миллиметровой пушкой

Источник:
РИА Новости
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БМП-3 «Манул»
БМП-3 «Манул»
Фото: © пресс-служба правительства Курганской области

Новая российская боевая машина пехоты «Манул» может получить боевой модуль «Эпоха» с 57-миллиметровой автоматической пушкой могут установить, сообщила пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех.

«"Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы Ростеха) продолжает опытно-конструкторские работы по созданию гусеничной платформы БМП "Манул". Проектируемая машина будет защищена от малокалиберных снарядов и осколков полевой артиллерии, обеспечит подвижность в любых дорожных условиях, в том числе преодоление водных преград без подготовки. В настоящее время прорабатывается вопрос установки нового боевого модуля "Эпоха"», — рассказали РИА Новости в пресс-службе.

Модуль «Манул» позволит гарантированно поражать артиллерийским огнем аналогичную технику вероятного противника с большой дистанции.

«Использование современных боеприпасов калибра 57 миллиметров обеспечит выполнение более широкого спектра задач. Единая техническая база и унификация узлов с БМП-3 снижает затраты на всех этапах жизненного цикла изделия: разработка, изготовление, обучение персонала, эксплуатация и ремонт», — отметили в пресс-службе.


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Топ комментариев

smallville

Да кому эта лошадь нужна? И Меладзе не лучше..двуличный человек

GammiPluh

Он вообще много чего обещает, еще ни одного обещания не сдержал

Asd10

Кто такая Лабуда?? Что то типа Бледанс штоле?? Не. Не слышал...

SEREGALG

блин че он такое сильное употребляет ??? не кто не в курсе?