БМП «Манул» получит модуль «Эпоха» с 57‑миллиметровой пушкой

Новая российская боевая машина пехоты «Манул» может получить боевой модуль «Эпоха» с 57-миллиметровой автоматической пушкой могут установить, сообщила пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех.

«"Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы Ростеха) продолжает опытно-конструкторские работы по созданию гусеничной платформы БМП "Манул". Проектируемая машина будет защищена от малокалиберных снарядов и осколков полевой артиллерии, обеспечит подвижность в любых дорожных условиях, в том числе преодоление водных преград без подготовки. В настоящее время прорабатывается вопрос установки нового боевого модуля "Эпоха"», — рассказали РИА Новости в пресс-службе.

Модуль «Манул» позволит гарантированно поражать артиллерийским огнем аналогичную технику вероятного противника с большой дистанции.

«Использование современных боеприпасов калибра 57 миллиметров обеспечит выполнение более широкого спектра задач. Единая техническая база и унификация узлов с БМП-3 снижает затраты на всех этапах жизненного цикла изделия: разработка, изготовление, обучение персонала, эксплуатация и ремонт», — отметили в пресс-службе.



