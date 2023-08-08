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Володин предрек Зеленскому судьбу Саакашвили

Источник:
ТАСС
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Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Судьба «марионеток США и Европы всегда заканчивается одинаково» и президент Украины Владимир Зеленский не станет исключением, считает председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

Запад рано или поздно избавляется от своих марионеток, напомнил спикер российского парламента. «Саакашвили запомнился только жующим галстук. Он изгой, заключенный в тюрьме. Зеленский — следующий», — написал Володин в своем телеграм-канале

По его словам, 8 августа 2008 года Саакашвили, будучи президентом Грузии, отдал приказ о нападении на Южную Осетию, его поддерживали Евросоюз и НАТО, финансировали, снабжали оружием, обучали военных.

«История повторяется, но теперь с Зеленским», — отметил Володин.
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Топ комментариев

smallville

Да кому эта лошадь нужна? И Меладзе не лучше..двуличный человек

GammiPluh

Он вообще много чего обещает, еще ни одного обещания не сдержал

Asd10

Кто такая Лабуда?? Что то типа Бледанс штоле?? Не. Не слышал...

SEREGALG

блин че он такое сильное употребляет ??? не кто не в курсе?