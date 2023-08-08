Судьба «марионеток США и Европы всегда заканчивается одинаково» и президент Украины Владимир Зеленский не станет исключением, считает председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

Запад рано или поздно избавляется от своих марионеток, напомнил спикер российского парламента. «Саакашвили запомнился только жующим галстук. Он изгой, заключенный в тюрьме. Зеленский — следующий», — написал Володин в своем телеграм-канале

По его словам, 8 августа 2008 года Саакашвили, будучи президентом Грузии, отдал приказ о нападении на Южную Осетию, его поддерживали Евросоюз и НАТО, финансировали, снабжали оружием, обучали военных.

«История повторяется, но теперь с Зеленским», — отметил Володин.