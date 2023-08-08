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Китайские электромобили впервые вошли в топ по продажам

Источник:
Sibnet.ru
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Китайские электромобили впервые вошли в пятерку самых продаваемых электромобилей с пробегом в России, сообщила пресс-служба «Авито Авто».

В апреле-июне текущего года электрокары с пробегом в России покупали на 182,5% чаще, чем в аналогичный период прошлого года. Рост продаж в сравнении с первым кварталом составил 56,5%.

Электромобиль Zeekr 1
Электромобиль Zeekr 1
Фото: User3204 / CC BY-SA 4.0

Самой востребованной моделью на рынке электромобилей с пробегом в России стал Nissan Leaf со средней ценой 700 тысяч рублей. Вторую строчку занял Zeekr 1, став первым китайским электрокаром, когда-либо попадавшим в топ-5. Средняя цена — 6,1 миллиона рублей.

На третьем месте — Tesla Model 3 (3,5 миллиона рублей), на четвертом — Volkswagen ID.4 (3,6 миллиона рублей). Замыкает топ-5 самых востребованных электрокаров китайский кроссовер Hongqi E-HS9 со средней ценой около 8,3 миллиона рублей.

Электромобиль Hongqi E-HS9
Электромобиль Hongqi E-HS9
Фото: SAIC GM sucks / CC BY-SA 4.0

«Несмотря на то, что электромобили по-прежнему занимают относительно небольшую нишу в структуре рынка авто с пробегом в России, растущий потребительский интерес к более экономичному виду транспорта способствуем развитию рынка электрокаров с пробегом. На рынке наблюдается новый тренд — рост китайских электромобилей с пробегом», — отметил управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.

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