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Honor представит новейший складной смартфон

Источник:
SPARROWS NEWS
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Складной смартфон HONOR Magic V2
Фото: © Honor

Глобальная версия складного флагмана Honor Magic V2 будет представлена 1 сентября на выставке IFA. На китайский рынок смартфон вышел уже в июне и получил высокие оценки пользователей.

Honor Magic V2 представляет собой настоящий парад инноваций в мире смартфонов. Основанный на разогнанном процессоре Snapdragon 8 Gen2, смартфон предлагает варианты с 12 Гб или 16 Гб оперативной памяти LPDDR5X и 256, 512 или даже 1024 ГБ встроенной памяти UFS 4.0.

Флагман оснащен 7,92-дюймовым основным экраном LTPO OLED с разрешением 2156х2344 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью 2500 кд/м2. Кроме того, он оборудован внешним 6,43-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2376х1060 пикселей, частотой 120 Гц и яркостью 1500 кд/м2.

Камерная система соответствует современным стандартам — 50-мегапиксельный основной сенсор, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 20-мегапиксельная камера с телеобъективом, обладающим 2,5-кратным оптическим зумом и стабилизацией изображения.

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Складной дизайн Magic V2 позволяет устройству иметь впечатляющую толщину всего 9,9 мм в сложенном виде и лишь 4,7 мм в раскрытом. Он работает под управлением MagicOS 7.2, основанной на Android 13, и обеспечит доступ к передовыми технологиями и функциями.

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Топ комментариев

smallville

Да кому эта лошадь нужна? И Меладзе не лучше..двуличный человек

Asd10

Кто такая Лабуда?? Что то типа Бледанс штоле?? Не. Не слышал...

GammiPluh

Во всем инете пестрит статьями с описанием кто и где, а ему лично под нос выложи

GammiPluh

Он вообще много чего обещает, еще ни одного обещания не сдержал