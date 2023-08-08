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Кончаловский закончил съемки сериала про Октябрьскую революцию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Съемки сериала с рабочим названием «Хроники русской революции» завершились 6 августа, исторический проект режиссера Андрея Кончаловского выйдет в 2024 году, сообщила пресс-служба канала «Россия».

Сериал посвящен трагическим событиям Октябрьской революции. Проект охватит период с 1905 по 1924 годы – непростую эпоху, повлиявшую на судьбы людей не только России, но и всего мира в XX столетии.

Главные роли в сериале исполнили Юра Борисов, Евгений Ткачук, Никита Ефремов, Юлия Высоцкая, Никита Каратаев, Александр Мизев, Тимофей Окроев.

«Это самая объемная работа в моей жизни, практически эпопея. В ней мало чистой фантазии: даже вымышленные герои навеяны реальными персонажами, а истории – документальными фактами», — цитирует пресс-служба «России» Кончаловского.

Онлайн-премьера 16-серийного фильма «Хроники русской революции» состоится на START в 2024 году.

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