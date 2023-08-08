WhatsApp тестирует новую функцию голосовых звонков

WhatsApp тестирует возможность массовых голосовых вызовов с одновременным участием до 32 пользователей.

Портал WABetaInfo обнаружил в обновлении бета-версии приложения (версия 2.23.16.19) новую функцию групповых голосовых чатов, позволяющую общаться 32 участникам в рамках одной беседы. Нововведение делает мессенджер конкурентоспособным по отношению к Telegram и Discord.

При создании группового голосового чата, в переписке появляется новый значок в виде звуковой волны. Нажав на него можно приступить к беседе. Если в течение 60 минут в чате не происходит активности, он автоматически завершается.

Каждый участник получит тихое уведомление о начале голосового чата. Отличительной чертой новой функции стало то, что она не создает голосовых вызовов на устройства всех участников группы, это может существенно улучшить опыт пользователей.

Функция активно тестируется в бета-версии приложения. Пока неизвестно, когда она появится в широком доступе.