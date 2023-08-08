США одобрили поставку Украине первой партии танков Abrams

Соединенные Штаты одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams осенью 2023 года, сообщил помощник министра армии США по вопросам Дуглас Буша

«Они готовы, — приводит ТАСС слова Буша, сказанные им журналистам. «Теперь они должны быть доставлены в Европу, а затем на Украину вместе со всем, что к ним прилагается», — отметил он.

При помощник министра армии США не уточнил, какое количество танков войдет в первую партию поставок. Ранее газета Politico сообщила, что, в первую партию войдут от шести до восьми танков. Всего Вашингтон планирует передать Киеву 31 танк.

Речь идет об устаревшей модификации Abrams — M1A1. Этот образец был принят на вооружение в США в 1980-х годах. Пентагон специально для украинской армии упростил эти машины.

С танков демонтированы элементы, в которых применены секретные технологии, в частности, многослойная броня с наполнением из обедненного урана.