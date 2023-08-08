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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США одобрили поставку Украине первой партии танков Abrams

Источник:
ТАСС
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Соединенные Штаты одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams осенью 2023 года, сообщил помощник министра армии США по вопросам Дуглас Буша

«Они готовы, — приводит ТАСС слова Буша, сказанные им журналистам. «Теперь они должны быть доставлены в Европу, а затем на Украину вместе со всем, что к ним прилагается», — отметил он.

При помощник министра армии США не уточнил, какое количество танков войдет в первую партию поставок. Ранее газета Politico сообщила, что, в первую партию войдут от шести до восьми танков. Всего Вашингтон планирует передать Киеву 31 танк.

Речь идет об устаревшей модификации Abrams — M1A1. Этот образец был принят на вооружение в США в 1980-х годах. Пентагон специально для украинской армии упростил эти машины.

С танков демонтированы элементы, в которых применены секретные технологии, в частности, многослойная броня с наполнением из обедненного урана.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

smallville

Да кому эта лошадь нужна? И Меладзе не лучше..двуличный человек

Asd10

Кто такая Лабуда?? Что то типа Бледанс штоле?? Не. Не слышал...

GammiPluh

Во всем инете пестрит статьями с описанием кто и где, а ему лично под нос выложи

GammiPluh

Он вообще много чего обещает, еще ни одного обещания не сдержал