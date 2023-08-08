Кадыров заявил о смене боевой тактики на Украине

Российские войска сменили тактику в ходе военных действий на Украине, также поменялись и условия ведения боя, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Если в самом начале СВО стояла необходимость тяжелой военной техники, то сейчас ситуация противоположная. Это обусловлено сменой тактики и условий ведения боя», — написал Кадыров в телеграм-канале, не приведя подробностей.

Кадыров отметил, что быстро отвечает на запросы республиканских силовых ведомств в части обновления материально-технической базы.

По данным главы Чечни, с конца февраля 2022 года в зону боевых действий из региона направили более 29 тысяч бойцов, из них 13 тысяч — добровольцы. Сейчас «на передовых позициях» находятся свыше 7 тысяч бойцов.