Популярная в России Anna Asti решилась на украинскую песню

Певица украинского происхождения Anna Asti, получившая широкую популярность в России, планирует выпустить песню на родном языке.

«На самом деле, очень хочу (выпустить песню на украинском языке), мы тоже над этим работаем, пока еще не нашли подходящую песню, потому что мне хочется, чтобы эта песня была такая душа-душа прям невероятная, чтобы она ассоциировалась с моей любовью к родине, к той земле, с которой я на самом деле родом, которую я безумно люблю», — сказала артистка в прямом эфире соцсети.

Anna Asti (Анна Асти) родилась в городе Черкассы на Украине. В 2013 году она переехала в Москву, где в составе группы Artik & Asti обрела популярность.

После начала военной спецоперации Anna Asti продолжила карьеру в России, в отличие от некоторых других коллег их Украины — Светланы Лободы, Надежды Дорофеевой.