Байден оказался в тупике из‑за высоких цен на нефть

Президент США Джо Байден оказался в тупике из-за стремления ОПЕК+ поддерживать высокие цены на нефть, что не позволяет ему пополнить стратегический резерв страны.

В мире наблюдается рост спроса и дефицит предложения нефти и «жадность» вышла американской администрации боком, приводит РИА Новости материал саудовского издания Asharq Al-Awsat.

По мнению автора материала, США — страна, в значительной степени зависящая от нефти, а нефтяной стратегический запас призван защитить страну от любых перебоев с ее поставками.

Сейчас же стратегический резерв США находится на самом низком уровне с августа 1983 года. Америке потребуются годы и огромные финансовые вложения на то, чтобы восполнить запасы.

Кроме того, Вашингтону придется потратить миллиарды на содержание подземных соляных пещер, где хранится стратегический запас.