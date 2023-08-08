Байден оказался в тупике из‑за высоких цен на нефть

Президент США Джо Байден оказался в тупике из-за стремления ОПЕК+
поддерживать высокие цены на нефть, что не позволяет ему пополнить
стратегический резерв страны.
В мире наблюдается рост спроса и дефицит предложения нефти и
«жадность» вышла американской администрации боком, приводит РИА Новости материал
саудовского издания Asharq Al-Awsat.
По мнению автора материала, США — страна, в значительной
степени зависящая от нефти, а нефтяной стратегический запас призван защитить страну от
любых перебоев с ее поставками.
Сейчас же стратегический резерв США находится на самом
низком уровне с августа 1983 года. Америке потребуются годы и огромные
финансовые вложения на то, чтобы восполнить запасы.
Кроме того, Вашингтону придется потратить миллиарды на
содержание подземных соляных пещер, где хранится стратегический запас.