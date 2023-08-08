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Байден оказался в тупике из‑за высоких цен на нефть

Источник:
РИА Новости
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Президент США Джо Байден оказался в тупике из-за стремления ОПЕК+ поддерживать высокие цены на нефть, что не позволяет ему пополнить стратегический резерв страны.

В мире наблюдается рост спроса и дефицит предложения нефти и «жадность» вышла американской администрации боком, приводит РИА Новости материал саудовского издания Asharq Al-Awsat.

По мнению автора материала, США — страна, в значительной степени зависящая от нефти, а нефтяной стратегический запас призван защитить страну от любых перебоев с ее поставками.

Сейчас же стратегический резерв США находится на самом низком уровне с августа 1983 года. Америке потребуются годы и огромные финансовые вложения на то, чтобы восполнить запасы.

Кроме того, Вашингтону придется потратить миллиарды на содержание подземных соляных пещер, где хранится стратегический запас.

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Экономика #Недра и ТЭК
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