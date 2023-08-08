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«Семнадцать мгновений весны» покажут на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»

Многосерийный фильм «Семнадцать мгновений весны» покажут на Первом канале в честь юбилея картины, киношедевр впервые показали 11 августа 1973 года.

В честь 50-летия «Семнадцать мгновений весны» стартует на Первом 11 августа в 21.45. В этот день покажут первую и вторую серии.

Далее будут выходить по одной серии в день в 21.45, но с 14 по 17 августа эфир сместится по времени — на 22.00.

Действие 12-серийного фильма разворачивается после окончания Второй мировой войны. Советский разведчик полковник Исаев, он же штандартенфюрер Штирлиц, выполняет последние задания Центра, диктуемые ходом военных действий и политическими интригами верхов противоборствующих сторон.

Первый показ «Семнадцати мгновений весны» собрал 70 миллионов зрителей. Подсчитать же общее количество зрителей любимого фильма за пятьдесят лет вряд ли представляется возможным.

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Топ комментариев

smallville

Да кому эта лошадь нужна? И Меладзе не лучше..двуличный человек

Asd10

Кто такая Лабуда?? Что то типа Бледанс штоле?? Не. Не слышал...

GammiPluh

Во всем инете пестрит статьями с описанием кто и где, а ему лично под нос выложи

GammiPluh

Он вообще много чего обещает, еще ни одного обещания не сдержал