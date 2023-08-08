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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Беспилотник с символикой «Азова» упал в Курской области

Источник:
Sibnet.ru
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Два украинских беспилотника с символикой националистических организаций упали в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Два беспилотника ВСУ сегодня были посажены силами РЭБ в Курской области. На одном из них символика полка "Азов" — запрещенной в России террористической организации. Спасибо нашим военным и пограничникам», — написал Старовойт в своем телеграм-канале.

В субботу, 5 августа украинский беспилотник сбросил взрывные устройства в городе Рыльске Курской области, повреждения получил Покровский храм и два административных здания. Люди не пострадали. 





Никто из местных жителей не пострадал.

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