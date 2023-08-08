НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Игру «Монополия» превратят в фильм

Источник:
Sibnet.ru
293 0
Фото: © pxhere.com

Фильм по настольной игре «Монополия» снимет студия Lionsgate, разработка проекта уже началась.

Анонс фильма по «Монополии» появился после того, как студия приобрела права у разработчика настольных игр Hasbro, куда входит не только «Монополия», но и «Подземелья и Драконы», «Трансформеры» и другие.

По информации издания Hypebeast, сделка обошлась киностудии в 500 миллионов долларов.

Игра «Монополия» считается одной из старейших настольных игр, впервые она вышла в 1935 году.

По правилам игры, участники бросают кубики, чтобы передвигаться по игровому полю, покупая и обменивая недвижимость, а также застраивая его домами и отелями.

Еще по теме
Кончаловский закончил съемки сериала про Октябрьскую революцию
Баба Яга спасла российский прокат
Фильм «Дыхание» о пандемии ковида вышел в Wink
Выбраны актеры на роли Серкана и Эды в версии «Постучись в мою дверь»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин призвал чиновников пересесть на отечественные авто
Китай запустил первый в мире гравитационный аккумулятор
Россия назвала условия завершения конфликта на Украине
Представлен «Москвич 6»: как выглядит и сколько стоит
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Топ комментариев

smallville

Да кому эта лошадь нужна? И Меладзе не лучше..двуличный человек

Asd10

Кто такая Лабуда?? Что то типа Бледанс штоле?? Не. Не слышал...

GammiPluh

Во всем инете пестрит статьями с описанием кто и где, а ему лично под нос выложи

GammiPluh

Он вообще много чего обещает, еще ни одного обещания не сдержал