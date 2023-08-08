Игру «Монополия» превратят в фильм

Фильм по настольной игре «Монополия» снимет студия Lionsgate, разработка проекта уже началась.

Анонс фильма по «Монополии» появился после того, как студия приобрела права у разработчика настольных игр Hasbro, куда входит не только «Монополия», но и «Подземелья и Драконы», «Трансформеры» и другие.

По информации издания Hypebeast, сделка обошлась киностудии в 500 миллионов долларов.

Игра «Монополия» считается одной из старейших настольных игр, впервые она вышла в 1935 году.

По правилам игры, участники бросают кубики, чтобы передвигаться по игровому полю, покупая и обменивая недвижимость, а также застраивая его домами и отелями.