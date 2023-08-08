Семьям могут компенсировать треть расходов на аренду жилья

Российские риелторы предложили российскому правительству компенсировать семьям до 30% расходов на аренду жилья.

Расходы на жилье предлагается компенсировать парам любого возраста, проживших в официальном браке более трех лет путем возврата ранее уплаченного подоходного налога или сокращения налоговой ставки для семей на время съема жилья, приводят «Известия» предложение риелторов.

Эксперты говорят, что такая мера может привести к росту цен на аренду квартир, но, с другой стороны, она поможет вывести этот рынок из тени.

Налоговые вычеты по аренде жилья для семейных пар стимулируют рождаемость. Это позволит молодым семьям переехать от родителей, а другим повысить трудовую мобильность, находясь ближе к месту работы, считать, отметил аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук.

Кроме того, уменьшение расходов на аренду жилья ускорит накопление средств на ипотеку и поддержит спрос на строительство нового жилья, считают эксперт.