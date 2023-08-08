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Семьям могут компенсировать треть расходов на аренду жилья

Источник:
«Известия»
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Российские риелторы предложили российскому правительству компенсировать семьям до 30% расходов на аренду жилья.

Расходы на жилье предлагается компенсировать парам любого возраста, проживших в официальном браке более трех лет путем возврата ранее уплаченного подоходного налога или сокращения налоговой ставки для семей на время съема жилья, приводят «Известия» предложение риелторов.

Эксперты говорят, что такая мера может привести к росту цен на аренду квартир, но, с другой стороны, она поможет вывести этот рынок из тени.

Налоговые вычеты по аренде жилья для семейных пар стимулируют рождаемость. Это позволит молодым семьям переехать от родителей, а другим повысить трудовую мобильность, находясь ближе к месту работы, считать, отметил аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук.

Кроме того, уменьшение расходов на аренду жилья ускорит накопление средств на ипотеку и поддержит спрос на строительство нового жилья, считают эксперт.

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Экономика #Квадраты
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Топ комментариев

smallville

Да кому эта лошадь нужна? И Меладзе не лучше..двуличный человек

Asd10

Кто такая Лабуда?? Что то типа Бледанс штоле?? Не. Не слышал...

GammiPluh

Во всем инете пестрит статьями с описанием кто и где, а ему лично под нос выложи

GammiPluh

Он вообще много чего обещает, еще ни одного обещания не сдержал