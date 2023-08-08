НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Отказ Зеленского подчиниться вызовет непредсказуемые последствия

Источник:
Sibnet.ru
921 5

Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины вынудит западных лидеров усадить президента страны Владимира Зеленского за стол переговоров, если он откажется подчиниться, это может привести к «совершенно непредсказуемым» вариантам развития событий, предрек колумнист Джонстон Хервуд.

Как отмечает автор в статье для American Thinker, с начала конфликта Киев получил более 70 миллиардов евро военной помощи, однако Зеленский не считает эту сумму достаточной. При этом страны, изначально решительно поддерживавшие Украину, постепенно меняют свою риторику, подкрепляя ее «непростыми для украинского правительства решениями».

Западным чиновникам становится все труднее скрывать свое раздражение, когда речь заходит о проблемах Украины, пишет Хервуд. В качестве примеров он привел блокировку Польшей и другими странами Восточной Европы ввоза украинского зерна, что стало для Зеленского «настоящим ударом ниже пояса», а также недавнюю критику со стороны министра обороны Британии Бена Уоллеса в адрес Киева из-за отсутствия благодарности за поддержку.

Хервуд считает, что такая реакция может свидетельствовать о приближении усталости у партнеров от поддержки Украины.

«Если представить, что ситуация с украинским контрнаступлением не изменится в ближайшее время, то главы ведущих мировых держав склонят Зеленского к переговорам. Если украинский президент не согласится, варианты развития событий могут быть совершенно непредсказуемыми», — заключил колумнист.

Тема: Военная операция на Украине
США одобрили поставку Украине первой партии танков Abrams
Кадыров заявил о смене боевой тактики на Украине
Беспилотник с символикой «Азова» упал в Курской области
Зеленский пообещал оставить Россию без Черноморского флота
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин призвал чиновников пересесть на отечественные авто
Китай запустил первый в мире гравитационный аккумулятор
Россия назвала условия завершения конфликта на Украине
Представлен «Москвич 6»: как выглядит и сколько стоит
Обсуждение (5)
Картина дня
Зеленский пообещал оставить Россию без Черноморского флота
США одобрили поставку Украине первой партии танков Abrams
Кадыров заявил о смене боевой тактики на Украине
Китайские электромобили впервые вошли в топ по продажам
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

smallville

Да кому эта лошадь нужна? И Меладзе не лучше..двуличный человек

Asd10

Кто такая Лабуда?? Что то типа Бледанс штоле?? Не. Не слышал...

GammiPluh

Во всем инете пестрит статьями с описанием кто и где, а ему лично под нос выложи

GammiPluh

Он вообще много чего обещает, еще ни одного обещания не сдержал