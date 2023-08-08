Отказ Зеленского подчиниться вызовет непредсказуемые последствия

Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины вынудит западных лидеров усадить президента страны Владимира Зеленского за стол переговоров, если он откажется подчиниться, это может привести к «совершенно непредсказуемым» вариантам развития событий, предрек колумнист Джонстон Хервуд.

Как отмечает автор в статье для American Thinker, с начала конфликта Киев получил более 70 миллиардов евро военной помощи, однако Зеленский не считает эту сумму достаточной. При этом страны, изначально решительно поддерживавшие Украину, постепенно меняют свою риторику, подкрепляя ее «непростыми для украинского правительства решениями».

Западным чиновникам становится все труднее скрывать свое раздражение, когда речь заходит о проблемах Украины, пишет Хервуд. В качестве примеров он привел блокировку Польшей и другими странами Восточной Европы ввоза украинского зерна, что стало для Зеленского «настоящим ударом ниже пояса», а также недавнюю критику со стороны министра обороны Британии Бена Уоллеса в адрес Киева из-за отсутствия благодарности за поддержку.

Хервуд считает, что такая реакция может свидетельствовать о приближении усталости у партнеров от поддержки Украины.

«Если представить, что ситуация с украинским контрнаступлением не изменится в ближайшее время, то главы ведущих мировых держав склонят Зеленского к переговорам. Если украинский президент не согласится, варианты развития событий могут быть совершенно непредсказуемыми», — заключил колумнист.