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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский пообещал оставить Россию без Черноморского флота

Источник:
ТАСС
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Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website / CC BY 4.0

Президент Владимир Зеленский пригрозил оставить Россию без Черноморского флота, если Украине не дадут вывозить зерно по Черному морю.

«Мы предупреждали, что Украина не хочет войны, но если они продолжат стрелять, то да. У нас нет большого количества оружия, но если они продолжат в таком же духе, у них не останется ни одного корабля к концу войны», — цитирует ТАСС слова Зеленского, сказанные им в интервью латиноамериканским СМИ.

Украина «должна найти способ покончить с блокадой» для реализации своего «права экспортировать и импортировать товары».

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Сделка продлилась год. Она включала две части. Первая — вывоз украинской сельхозпродукции. Вторая — снятия ограничений на российский сельхозэкспорт. Вторая часть так и не была реализована, несмотря на требования Москвы.

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