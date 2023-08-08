Samsung случайно анонсировал раньше времени бета-версию One UI 6. Пост позже был удален, однако детали обновления уже стали известны широкой публике.

Одним из ключевых изменений в One UI 6 станет обновление панели быстрых настроек. Кнопки Wi-Fi и Bluetooth станут больше, а панель яркости получит дополнительные настройки. Это изменение придаст интерфейсу более минималистичный и современный вид.

One UI 6 позволит изменять обои в зависимости от времени суток или выбранного режима работы. Например, пользователи смогут настроить смену обоев на более спокойные изображения в периоды покоя устройства. Представлен новый виджет камеры, упрощающий организацию и хранение фотографий.

Ожидается, что бета-версия One UI 6 будет доступна в США, Южной Корее и Германии для моделей Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra. Однако, после удаления анонса, остается неясным, когда именно пользователи этих регионов смогут оценить новые функции и улучшения.