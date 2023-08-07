НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Российские школьники получат новые учебники истории

Источник:
Sibnet.ru
255 4

В новых учебниках истории России полностью переписали разделы с 1970-х до 2000-х годов, сообщил бывший министр культуры России, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Помимо переписанных параграфов были добавлены разделы с 2014 по 2023 год, включая главу о специальной военной операции, уточнил Мединский в ходе презентации нового учебника истории, трансляция которой ведется в социальной сети «ВКонтакте».

Редактор учебника ректор МГИМО Анатолий Торкунов уточнил, что при изложении событий современности авторы руководствовались теми трактовками, которые предлагает российское государство.

В новые учебники встроят карты с присоединенными регионами и портреты участников боевых действий на Украине. Пособия дополнят, когда закончится спецоперация.

Еще по теме
ЮНЕСКО призвало запретить смартфоны в школах
ГОСТ на школьную форму появится в России
Школьников заставят заниматься общественно-полезным трудом
Предмет о защите Родины появится в российских школах
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин призвал чиновников пересесть на отечественные авто
Китай запустил первый в мире гравитационный аккумулятор
Представлен «Москвич 6»: как выглядит и сколько стоит
Ипотека с низким первым взносом станет невыгодной
Обсуждение (4)
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
51
Песков рассказал, что Россия сделала для недопущения войны
49
Навальному вынесли новый приговор
42
«Бахмутская бойня» для ВСУ продолжилась «приазовской резней»
36
Россию признали пятой экономикой мира
35
Подсчитаны контрнаступательные потери ВСУ