Российские школьники получат новые учебники истории

В новых учебниках истории России полностью переписали разделы с 1970-х до 2000-х годов, сообщил бывший министр культуры России, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Помимо переписанных параграфов были добавлены разделы с 2014 по 2023 год, включая главу о специальной военной операции, уточнил Мединский в ходе презентации нового учебника истории, трансляция которой ведется в социальной сети «ВКонтакте».

Редактор учебника ректор МГИМО Анатолий Торкунов уточнил, что при изложении событий современности авторы руководствовались теми трактовками, которые предлагает российское государство.

В новые учебники встроят карты с присоединенными регионами и портреты участников боевых действий на Украине. Пособия дополнят, когда закончится спецоперация.