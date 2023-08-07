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Мощный взрыв прогремел в турецком порту

Источник:
A-haber
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Мощный взрыв произошел в порту турецкого города Дериндже при загрузке судна, причиной катастрофы стала детонация зерновой пыли.

По предварительным данным, в порту пострадали 13 человек, состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое. Повреждения получили 13 из 16 элеваторов в порту, которые принадлежат Турецкому зерновому совету.

Эпицентр взрыва находился в одном из элеваторов, заполненном зерном, передает телеканал A-haber. В этот момент на корабль грузили пшеницу. Отмечается, что взрыв был такой силы, что в расположенных в районе порта домах выбило стекла, что вызвало панику среди населения.

По данным Министерства транспорта и инфраструктуры Турции, суда в порту от взрыва не пострадали. В настоящее время на месте катастрофы ведется разбор завалов.

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