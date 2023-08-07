Mail.ru запустил домен для переноса писем с зарубежных ящиков

Сервис «Почта Mail.ru» запустил новый домен xmail.ru, предназначенный для переноса писем из аккаунтов зарубежных сервисов с сохранением старого логина.

Зарегистрироваться по новому домену пользователи смогут с 7 августа. Новый адрес электронной почты будет начинаться с прежнего логина и заканчиваться на xmail.ru. Для создания почты и переноса писем нужно заполнить форму регистрации.

После регистрации пользователь сможет перенести письма из прошлого аккаунта. Отмечается, что почтовый ящик, зарегистрированный в домене xmail.ru, предназначен исключительно для переноса аккаунта с зарубежного сервиса.

Если пользователь не нуждается в переносе писем с зарубежных сервисов, ему будут предложены стандартные доменные имена: mail.ru, bk.ru, inbox.ru, list.ru или internet.ru, которые действуют с 2020 года.