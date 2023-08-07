«Яндекс» запустил определитель звонков в WhatsApp

«Яндекс» запустил определитель номеров в мессенджерах WhatsApp и Viber. Новая функция рассчитана на выявление звонков от мошенников.

Определитель будет сообщать пользователю о возможной цели звонка — в частности, предупреждать о спаме или рекламе, а также о звонках от служб доставки, банков, медицинских учреждений.

Для его подключения пользователю необходимо установить на смартфон приложение «Яндекс с Алисой», он доступен для владельцев устройств с операционными системами iOS и Android.

Определитель «Яндекса» для сотовой связи был запущен в 2018 году. В 2021 году определитель номера начал автоматически блокировать и заглушать нежелательные звонки от спамеров и мошенников.