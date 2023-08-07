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Синоптики объяснили причину аномальной жары на юге России

Источник:
РБК
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Экстремально высокая температура воздуха в южных регионах России связана с распространением гребня субтропического антициклона из районов Аравийского полуострова, Ирака и Сирии, сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, в южных регионах сохраняется аномально жаркая погода. Так, в Адыгее и Краснодарском крае столбик термометра поднимется до 39 градусов по Цельсию. На Черноморском побережье — до 35 градусов.

В Ростовской области, в Донецкой, Луганской республиках, в Ставропольском крае и Волгоградской области температура составит 40–42 градуса. В степных районах Северной Осетии — 38 градусов, в Ингушетии, Чеченской Республике — до 40, В Астраханской области — 40–42. Самая высокая температура ожидается в Калмыкии — 41–43 градуса.

«И постепенное понижение температуры к концу недели прогнозируется с выходом черноморского циклона. Он будет перемещаться на север, в центр европейской России, но тем не менее в его тылу более прохладный воздух проникнет на акваторию Черного моря. Будет все равно жаркая погода, просто температура не будет превышать 40 градусов», — пояснила Макарова.

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Жизнь #Гео
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