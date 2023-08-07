Россия назвала условия завершения конфликта на Украине

МИД России принял к сведению итоги переговоров по Украине, которые прошли в Саудовской Аравии, сообщило ведомство. Москва рассчитывает, что ее партнеры поделятся своими оценками мероприятия.
«Рассчитываем, что в соответствии с договоренностями они поделятся с нами своими оценками, и подтверждаем нашу позицию по так называемой формуле мира Зеленского, которую киевский режим и Запад пытаются продвинуть в ходе таких встреч», — говорится в заявлении МИД.
Представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что ни один из десяти пунктов «формулы Зеленского» «не направлен на поиск переговорно-дипломатического решения кризиса» и сам по себе этот план представляет собой «бессмысленный ультиматум России».
Захарова перечислила пункты, на которых настаивает Москва при урегулировании кризиса:
- прекращение Киевом боевых действий и «террористических атак».
- Запад прекращает «накачивание» Украины вооружениями
- подтверждается нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.
- признаются «новые территориальные реалии, сложившиеся в результате осуществления жителями новых российских регионов закрепленного в Уставе ООН права на самоопределение».
- обеспечиваются демилитаризация и денацификация Украины.
- обеспечиваются права русскоязычных граждан Украины и национальных меньшинств.
Переговоры по Украине проходили в Саудовской Аравии 5 и 6 августа. На них приехали представители 40 стран. США были представлены на уровне советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана.