Кроссовер X-Cross 5 появился на сайте Lada

Старт продаж новой модели— кроссовера X-Cross 5 — анонсирован на главной странице сайта Lada, но пока никаких подробностей об автомобиле не приводится.

Изображение X-Cross 5 сопровождается словами «Скоро в продаже», но подробностей о кроссовер пока не представлен в разделе с моделями АвтоВАЗа.

Фото: © АвтоВАЗ

X-Cross 5 — это китайский FAW Bestune T7 с шильдиками Lada. Производство авто запущено в середине июня на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

Переднеприводный городской кроссовер Lada X-Cross 5 оснащен 160-сильным турбированным двигателем и 7-ступенчатой АКПП. Машина получит системы активной безопасности ADAS (включает систему контроля за состоянием водителя, ассистент контроля полосы, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и автоматический дальний свет), панорамная крыша и мультимедийная система с 12-дюймовым тачскрином.

Продажи должны начаться в четвертом квартале 2023 года. Цены на Lada X-Cross 5 не объявлены. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов говорил, что максимально оснащенный X-Cross 5 будет стоить «до 2,5 миллиона рублей». Позже он уточнил, что рекомендованные розничные цены «будут зависеть от курса юаня и доллара».