НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Захарова заявила, что Украина стала лидером черной трансплантологии

Источник:
Sibnet.ru
470 7

Украина стал одним из мировых лидеров черной трансплантологии, заявила официальный представитель Министерство иностранных дел России Мария Захарова.

Страна заняла эти позиции еще в конце 1990-х годов, когда в СМИ появились первые публикации, вызвавшие скандалы в Киеве, сказала Захарова. «Связанные с незаконным изъятием органов из тел умерших людей скандалы стали появляться еще с конца 1990-х годов, что было вызвано ухудшением сoциально-экономического положения в стране», — отметила она.

По ее словам, в этом замешан официальный Киев, который «покрывает кровавый бизнес и потворствует ему». Так, она привела в пример задержанного в июне за торговлю детьми мужчину, которого в итоге отпустили под залог всего в миллион гривен.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев рассказал, что киевский режим использует раненых военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) как биоматериал, тайно изымая у них органы для трансплантации.

Он напомнил о том, что в прошлом году украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о трансплантации, который предусматривает пересадку человеческих органов без согласия.

Еще по теме
Пьяная компания избила инвалида-участника СВО в Забайкалье
Главу исправительного центра ФСИН задержали в Красноярском крае
Мать «челябинского маньяка» тоже обвинили в похищении
Девушка сбежала от удерживающего ее 14 лет маньяка
смотреть все
ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин призвал чиновников пересесть на отечественные авто
Китай запустил первый в мире гравитационный аккумулятор
Представлен «Москвич 6»: как выглядит и сколько стоит
Ипотека с низким первым взносом станет невыгодной
Обсуждение (7)
Картина дня
Россия назвала условия завершения конфликта на Украине
Курс доллара поднялся выше 97 рублей впервые с марта 2022 года
Киев стал крупнейшим получателем помощи от США
Захарова заявила, что Украина стала лидером черной трансплантологии
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

physx

Этих хероев раз такие отважные, самих отправить на Украину надо.

GammiPluh

со всей строгостью что только возможна закрыть причастных к избиению

Asd10

А тебе обязательно надо кому то верить???

pepelmetal

У России 2 союзника - кусты и сорняки