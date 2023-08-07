Украина стал одним из мировых лидеров черной трансплантологии, заявила официальный представитель Министерство иностранных дел России Мария Захарова.

Страна заняла эти позиции еще в конце 1990-х годов, когда в СМИ появились первые публикации, вызвавшие скандалы в Киеве, сказала Захарова. «Связанные с незаконным изъятием органов из тел умерших людей скандалы стали появляться еще с конца 1990-х годов, что было вызвано ухудшением сoциально-экономического положения в стране», — отметила она.

По ее словам, в этом замешан официальный Киев, который «покрывает кровавый бизнес и потворствует ему». Так, она привела в пример задержанного в июне за торговлю детьми мужчину, которого в итоге отпустили под залог всего в миллион гривен.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев рассказал, что киевский режим использует раненых военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) как биоматериал, тайно изымая у них органы для трансплантации.

Он напомнил о том, что в прошлом году украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о трансплантации, который предусматривает пересадку человеческих органов без согласия.