Курс доллара поднялся выше 97 рублей впервые с марта 2022 года

Курс доллара на Московской бирже поднимался выше 97 рублей впервые с 25 марта 2022 года, свидетельствуют данные валютных торгов.

Рост курса доллара поддерживает уменьшение предложения валюты на фоне ухудшения показателей внешнеторгового баланса, объяснил РБК главный аналитик ПСБ Егор Жильников.

«Мы опасаемся, что пара доллар-рубль в рамках недели может перейти в диапазон 97–98 рублей ввиду отсутствия значимых факторов поддержки рублю. Надеемся, что сглаживать рост американской валюты будет благоприятная конъюнктура на нефтяном рынке», — сказал Жильников.

Закрепление цен на нефть марки Brent в диапазоне 85–90 долларов за баррель — это фактор в пользу роста рубля, но ему пока не удается воспользоваться позитивом с рынка, отметил главный аналитик финансовой платформы «Банки.ру» Богдан Зварич.

«По-видимому, рост цен на нефть пока не привел к увеличению валютной выручки российских компаний, поскольку расчеты отстают по времени, но вскоре ситуация должна улучшиться», — считают в SberCIB.