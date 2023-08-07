Роскомнадзор (РКН) начал запрашивать у операторов связи подтверждение актуальности персональных данных абонентов. В случае неподтверждения информации о владельце его SIM-карта может быть заблокирована.

До конца августа может быть ограничено использование до 7 миллионов «серых» SIM-карт, используемых абонентами с устаревшими или недостоверными персональными данными, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники среди операторов связи.

Представители «Билайна» и Tele2, подтвердили изданию, что проводят активные оповещения клиентов о необходимости пройти проверку и обновить персональные данные.

«Серые» SIM-карты — карты, часто распространяемые без оформления договора, например, у метро и в ТЦ, или же корпоративные SIM-карты, массово закупаемые компаниями для своих сотрудников и переданные третьим лицам.

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