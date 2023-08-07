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Правительство поможет операторам перейти на 5G

Источник:
Sibnet.ru
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Антенны сотовой связи
Фото: © Jakub Pabis / Unsplash License

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин объявил о решении правительства о поддержке операторов связи в переходе на новое поколение мобильных сетей.

«Чтобы облегчить операторам переход к мобильным сетям пятого поколения в текущем году дополнительно направим около 3,5 млрд рублей на выпуск в нашей стране базовых станций. Всего за последние три года из бюджета на эти цели выделено почти 12 млрд рублей», — цитирует ТАСС Мишустина.

Мишустин подчеркнул, что такой подход не только способствует обеспечению национальных операторов техническими средствами, но и способствует укреплению сотового покрытия на основе российских комплектующих. Кроме того, это решение важно для достижения технологического суверенитета и обеспечения граждан быстрой и надежной мобильной связью.

С учетом этих финансовых вливаний и преимуществ от использования отечественных ресурсов, российская инфраструктура 5G получает значительный стимул для ускоренного развития.

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Топ комментариев

MuCbE

2 ципса лают в унисон. Но что толку, даже если увеличите количество ботов в 10 раз, ВСУшников больше...

physx

Этих хероев раз такие отважные, самих отправить на Украину надо.

GammiPluh

со всей строгостью что только возможна закрыть причастных к избиению

pepelmetal

Что же тогда все так боятся этих "алкашей" ?