Мясо индейки подскочит в цене

Российские производители предупредили о скором повышении цен на мясо индейки, в связи с увеличением издержек.

Причина повышения — рост затрат на оборудование, логистику, упаковку и высокая конкуренция за работников способствуют росту цен на мясо птицы, узнала газета «Коммерсант» от производителей индейки.

Крупный производитель мяса «Черкизово» с 4 сентября планирует повысить цены на продукцию из индейки под своими брендами и собственными торговыми марками сетей в среднем на 6,5%, соответствующий документ оказался в распоряжении газеты.

Рост цен на индейку связан с ростом спроса, сезонностью, а также увеличением издержек производителей, заявили в пресс-службе Минсельхоза. «Потребление мяса индейки в нашей стране также стабильно растет», — отметили в ведомстве.

В Минсельхозе отметили, что разведение индеек демонстрирует наиболее высокие темпы роста. За последние пять лет Россия поднялась в мировом рейтинге по этому показателю с седьмого на второе место, увеличив выпуск продукции почти вдвое, до 415 тысяч тонн в год.