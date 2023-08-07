НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Установлено неприятное влияние сахарозаменителей

Источник:
Sibnet.ru
263 0

Употребление искусственных подсластителей ведет к увеличению жировых отложений, к такому выводу пришли ученые из Университета Миннесоты (США).

Исследователи 20 лет изучали пищевые привычки группы людей и обнаружили, что длительное потребление аспартама (популярного сахарозаменителя) приводит к увеличению запасов жира на животе и в мышцах, сообщается в работе, опубликованной в журнале International Journal of Obesity.

«Это особенно своевременное исследование, учитывая недавнее предупреждение Всемирной организации здравоохранения о потенциальном риске аспартама для здоровья», — отметили авторы.

Агентство Всемирной организации здравоохранения по изучению рака объявило искусственный подсластитель аспартам возможным канцерогеном. Он часто используется в диетических газировках, леденцах, сухих завтраках, соках и других продуктах. Также выпускается в виде таблеток (1 таблетка по сладости соответствует 3,2 грамма сахара).

Еще по теме
Врач перечислила симптомы перегрева организма в жару
Раннее пробуждение ночью оказалось опасным симптомом
Врач рассказал, можно ли есть арбузные косточки
Создан пробиотик нового поколения
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин призвал чиновников пересесть на отечественные авто
Китай запустил первый в мире гравитационный аккумулятор
Украина атаковала российский корабль дроном
Представлен «Москвич 6»: как выглядит и сколько стоит
Обсуждение (0)
Картина дня
Эрдоган предложит Путину посредничество по Украине
Песков заявил, что NYT переврала его слова о выборах Путина
Европейские компании потеряли €100 млрд в России
Установлено неприятное влияние сахарозаменителей
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
49
Навальному вынесли новый приговор
48
Песков рассказал, что Россия сделала для недопущения войны
42
«Бахмутская бойня» для ВСУ продолжилась «приазовской резней»
36
Россию признали пятой экономикой мира
35
Подсчитаны контрнаступательные потери ВСУ