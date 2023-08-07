Установлено неприятное влияние сахарозаменителей

Употребление искусственных подсластителей ведет к увеличению жировых отложений, к такому выводу пришли ученые из Университета Миннесоты (США).

Исследователи 20 лет изучали пищевые привычки группы людей и обнаружили, что длительное потребление аспартама (популярного сахарозаменителя) приводит к увеличению запасов жира на животе и в мышцах, сообщается в работе, опубликованной в журнале International Journal of Obesity.

«Это особенно своевременное исследование, учитывая недавнее предупреждение Всемирной организации здравоохранения о потенциальном риске аспартама для здоровья», — отметили авторы.

Агентство Всемирной организации здравоохранения по изучению рака объявило искусственный подсластитель аспартам возможным канцерогеном. Он часто используется в диетических газировках, леденцах, сухих завтраках, соках и других продуктах. Также выпускается в виде таблеток (1 таблетка по сладости соответствует 3,2 грамма сахара).