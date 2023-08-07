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Лобода отказалась выступать на фестивале с Меладзе и БИ‑2

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Loboda

Певица Светлана Лобода не вошла в состав официальных участников-исполнителей на фестивале Summer Fest — 2023 из-за того, что там выступит Валерий Меладзе.

Summer Fest будет проходить 26 и 27 августа в Кишеневе (Молдова). 26 августа выступят молдавский проект Carla’s Dreams, австралийский дуэт Shouse, румынский музыкант Satoshi, украиснкий рэпер T-FEST, молдавский певец Pasha Parfeni и российская группа «Би-2».

27 июля в программе выступления молдавской певицы Ирины Рымеш, канадской рок-группы Guess Who, румынской певицы Киллы Фонич, молдавского трио DoReDos, казахского музыканта The Limba и российского певца Валерия Меладзе.

По информации украинских СМИ, на фестивале должна была выступить Светлана Лобода. Но она отказалась от мероприятия.

«Светлана Лобода не выступает на одной сцене с российскими артистами, наша позиция категорична», — цитируют СМИ пресс-службу певицы.

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Топ комментариев

MuCbE

2 ципса лают в унисон. Но что толку, даже если увеличите количество ботов в 10 раз, ВСУшников больше...

physx

Этих хероев раз такие отважные, самих отправить на Украину надо.

GammiPluh

со всей строгостью что только возможна закрыть причастных к избиению

pepelmetal

Что же тогда все так боятся этих "алкашей" ?