Лобода отказалась выступать на фестивале с Меладзе и БИ‑2

Певица Светлана Лобода не вошла в состав официальных участников-исполнителей на фестивале Summer Fest — 2023 из-за того, что там выступит Валерий Меладзе.

Summer Fest будет проходить 26 и 27 августа в Кишеневе (Молдова). 26 августа выступят молдавский проект Carla’s Dreams, австралийский дуэт Shouse, румынский музыкант Satoshi, украиснкий рэпер T-FEST, молдавский певец Pasha Parfeni и российская группа «Би-2».

27 июля в программе выступления молдавской певицы Ирины Рымеш, канадской рок-группы Guess Who, румынской певицы Киллы Фонич, молдавского трио DoReDos, казахского музыканта The Limba и российского певца Валерия Меладзе.

По информации украинских СМИ, на фестивале должна была выступить Светлана Лобода. Но она отказалась от мероприятия.

«Светлана Лобода не выступает на одной сцене с российскими артистами, наша позиция категорична», — цитируют СМИ пресс-службу певицы.