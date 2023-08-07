Премьера «СуперИвановых» состоится на ТВ‑3

Премьера мистической комедии «СуперИвановы» состоится 14 августа на канале ТВ-3, в каждой новой серии проекта зрителей ждет расследование и курьезная история.

Сериал «СуперИвановы» — история обычной, на первый взгляд, семьи Ивановых. Однако женщины в ней обладают определенным даром. Дарина (Екатерина Волкова) видит людей насквозь. Ее мама Тамара Петровна (Ольга Науменко) умеет варить зелья. А дар дочери Кати (Мария Абрамова) еще предстоит узнать.

Когда об их даре узнают окружающие, то семейство Ивановых начинает помогать другим людям решать проблемы. Но между тем внутри самой семьи конфликты только множатся.

Каждая серия «СуперИвановых» — это новое расследование и новые курьезные повороты семейной жизни. Премьера сериала состоится на ТВ-3, новые эпизоды будут выходить в 19.30 с понедельника по четверг, начиная с 14 августа.